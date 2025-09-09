Глобальная версия Redmi Note 15 Pro 5G засветилась в сети

Напомним, что китайскую версию оснастили корпусом толщиной 7,78 мм, 6,83-дюймовым Super Sunlight-экраном с разрешением 2772:1280 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и защитным стеклом Dragon Crystal Glass, 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7400 Ultra с тактовой частотой до 2,6 ГГц, ОЗУ LPDDR4X, встроенной памятью UFS 2.2, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержкой проводной и обратной зарядок мощностью 90 Вт и 22,5 Вт, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony LYT-600), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной разрешением 20 Мп, стереодинамиками, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K) и прочной задней панелью из стекловолокна.