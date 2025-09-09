Глобальная версия Redmi Note 15 Pro 5G засветилась в сети

В базе данных регулятора NBTC обнаружились сведения о глобальной версии смартфона Redmi Note 15, китайская версия которого была представлена почти три недели назад. Это указывает на её скорый релиз.

Напомним, что китайскую версию оснастили корпусом толщиной 7,78 мм, 6,83-дюймовым Super Sunlight-экраном с разрешением 2772:1280 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и защитным стеклом Dragon Crystal Glass, 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7400 Ultra с тактовой частотой до 2,6 ГГц, ОЗУ LPDDR4X, встроенной памятью UFS 2.2, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержкой проводной и обратной зарядок мощностью 90 Вт и 22,5 Вт, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony LYT-600), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной разрешением 20 Мп, стереодинамиками, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K) и прочной задней панелью из стекловолокна.