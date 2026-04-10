Samsung наращивает производство Galaxy S26 Ultra

Согласно свежей информации от достаточно надёжных инсайдеров, компания Samsung в этом месяце наращивает производство смартфонов серии Samsung Galaxy S26. Изначально компания планировала выпустить в апреле 2,4 миллиона устройств — 800000 базовых Galaxy S26, 300000 Galaxy S26+ и 1,3 миллиона Galaxy S26 Ultra. Однако реальный спрос скорректировал планы — обычный Galaxy S26 неожиданно оказался очень востребованным, версия Ultra продаётся немного лучше ожиданий, а вот Galaxy S26+ показывает более слабые результаты. В итоге обновлённые объёмы производства на апрель выглядят иначе — 1,3 миллиона Galaxy S26, 1,5 миллиона Galaxy S26 Ultra и всего 200000 Galaxy S26+.

Чтобы обеспечить такой рост, Samsung ещё в марте увеличила заказы комплектующих, которые теперь используются для сборки устройств. Высокая доля Galaxy S26 Ultra в общем объёме, по данным источников, частично объясняется интересом к функции Privacy Display, которая привлекает пользователей. При этом компания скорректировала планы по другим моделям. Производство Samsung Galaxy A57 в апреле снижено до 1,6 миллиона устройств вместо ранее запланированных 1,8 миллионов, а Samsung Galaxy A17 выпустят в количестве 3,9 миллиона штук вместо ожидавшихся 4,4 миллиона. Это наглядно демонстрирует то, как распределяется спрос по линейке продуктов компании — пользователи охотно берут топовую модель и самую доступную версию, а промежуточные варианты оказываются менее востребованными.