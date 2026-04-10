Samsung наращивает производство Galaxy S26 Ultra

Чтобы обеспечить такой рост, Samsung ещё в марте увеличила заказы комплектующих, которые теперь используются для сборки устройств. Высокая доля Galaxy S26 Ultra в общем объёме, по данным источников, частично объясняется интересом к функции Privacy Display, которая привлекает пользователей. При этом компания скорректировала планы по другим моделям. Производство Samsung Galaxy A57 в апреле снижено до 1,6 миллиона устройств вместо ранее запланированных 1,8 миллионов, а Samsung Galaxy A17 выпустят в количестве 3,9 миллиона штук вместо ожидавшихся 4,4 миллиона. Это наглядно демонстрирует то, как распределяется спрос по линейке продуктов компании — пользователи охотно берут топовую модель и самую доступную версию, а промежуточные варианты оказываются менее востребованными.