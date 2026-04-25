HONOR 600e протестировали в бенчмарке

Напомним, что представленный несколько дней назад HONOR 600 имеет в своем оснащении 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2728:1264 пикселя, пиковой яркостью 8000 нит и кадровой частотой 120 Гц, тыльную камеру с модулями на 200 Мп и 12 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт, корпус толщиной 7,8 мм и защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, IP69 и IP69K.