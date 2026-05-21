Представлен флагманский смартфон Xiaomi 17 Max

Компания Xiaomi пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Xiaomi 17 Max, которая обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 705 долларов за базовую конфигурацию с 12/256 памяти. Новинку оснастили 6,9-дюймовым экраном нового поколения с разрешением 1,5K, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит, режимом DC Dimming и частотой ШИМ-регулировки яркости 2160 Гц, топовой 3-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, тройной основной камерой Leica с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив 3-кратным оптическим приближением), батареей ёмкостью 8000 мАч и поддержкой 100-Вт и 50-Вт беспроводной зарядок.

