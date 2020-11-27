Глобальная версия Redmi Watch на 15$ дороже китайской

На сайте Giztop стала доступна для покупки глобальная версия смарт-часов Redmi Watch, которые в Китае оценены в 45 долларов. Причем первые покупатели смогут приобрести их за 40 долларов. За глобальную же версию попросят 59 долларов. Напомним, что новинка оснащается 1,4-дюймовым квадратным цветным дисплеем с плотностью пикселей 323 PPI, 20 циферблатами, постоянным отслеживанием пульса, мониторингом качества сна, семью спортивными режимами, автономностью до 12 дней, голосовым помощником Xiao Ai, модулем NFC и защитой от воды (5ATM), которая подразумевает погружение на глубину до 50 метров. Масса часов составляет всего составляет 35 г.