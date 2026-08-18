iQOO Neo 11 Ultra оценили в 505 долларов

Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью Neo 11 Ultra, которая базируется на новом производительном процессоре MediaTek Dimensity 9500M. Новинка также характеризуется 6,83-дюймовым плоским LTPS-экраном с разрешением 2K, кадровой частотой 144 Гц, максимальной яркостью по всей панели 2000 нит и продвинутой защитой зрения, ОЗУ стандарта LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1, фирменным игровым чипом Q2, батареей Blue Ocean ёмкостью 9100 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки, поддержкой обходной зарядки, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYTIA 700V и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69, металлической рамкой из авиационного алюминия и предустановленной прошивкой OriginOS 6. Цена базовой конфигурации с 12/256 ГБ памяти на дебютном китайском рынке составила эквивалент 505 долларов.

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