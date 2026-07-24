Apple потребовала снизить цену на экраны для iPhone 18 Pro

Компании Samsung и LG, которые являются ключевыми поставщиками OLED-дисплеев для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, по сообщениям инсайдеров, столкнулись с требованием Apple снизить стоимость экранов для старшей модели на 20%. Таким образом компания рассчитывает компенсировать растущие затраты на комплектующие, включая подорожавшие кремниевые пластины, а также чипы DRAM и флеш-память NAND. По данным The Elec, Apple рассчитывает закупать OLED-дисплеи для iPhone 18 Pro Max по цене 70 долларов за панель, при этом Samsung и LG готовы снизить среднюю стоимость до 66,5 доллара. Это примерно на 20% меньше по сравнению с предыдущим поколением. Для сравнения, средняя стоимость OLED-дисплея для iPhone 17 Pro Max составляла около 80 долларов, тогда как панели для iPhone 16 Pro Max нередко стоили более 100 долларов.

Впрочем, несмотря на снижение цены, обе модели — iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — получат новейшие OLED-панели M16. Новые экраны M16 отличаются более высокой энергоэффективностью, увеличенным сроком службы и улучшенным качеством изображения, обеспечивая более точную цветопередачу и положительно влияя на автономность устройств. И так как iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будут продаваться миллионными тиражами, большие партии позволят поставщикам компенсировать снижение стоимости экранов за счёт больших объёмов поставок. Если бы аналогичные условия предложил другой производитель смартфонов, вероятность согласия со стороны Samsung и LG была бы значительно ниже.