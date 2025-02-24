Глобальная версия Xiaomi 15 окажется хуже китайской

Индийский инсайдер сообщает, что глобальная версия флагманского смартфона Xiaomi 15 будет немного отличаться от китайской. Ёмкость аккумулятора в ней составит 5240 мАч вместо 5400 мАч. Официальная презентация международной версии состоится уже 2 марта. В тот же день представят и камерофон Xiaomi 15 Ultra.

Напомним, что выпущенный в Китае еще прошлой осенью Xiaomi 15 оснащается 6,36-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением, 1,5K и частотой обновления от 1 до 120 Гц, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, тройной тыльной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (Light Hunter 900 и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив), фронтальной камерой на 32 Мп, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.