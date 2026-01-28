Глобальная версия Xiaomi 17 получит только 12 ГБ ОЗУ

Недавно компания Xiaomi объявила, что выпустит в этом году глобальные версии флагманских смартфонов серии Xiaomi 17. Сегодня авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре раскрыл конфигурации памяти и расцветок Xiaomi 17 5G и Xiaomi 17 Ultra. Базовая модель выйдет в версиях 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Покупатели смогут выбирать из черной, синей и зеленой расцветок. Xiaomi 17 Ultra будет доступен в вариантах 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ памяти. Пользователям дадут на выбор чёрный, белый и зелёный цвета. Дата презентации и цены на смартфоны пока не раскрываются.