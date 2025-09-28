Глобальная версия Xiaomi 17 получит уменьшенную батарею

В сети появилась первая информация о глобальной версии представленного несколько дней назад в Китае флагманского смартфона Xiaomi 17. Утверждается, что международный вариант получит аккумулятор ёмкостью 6330 мАч против 7000 мАч у версии для родного рынка. Как известно, Pro-версии флагмана в глобальной продаже не появятся. Официальный международный релиз Xiaomi 17 ожидается зимой.

Напомним, что Xiaomi 17 оснащается топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц, 6,3-дюймовым OLED LTPO-экраном с разрешением 2656:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и рамками толщиной 1,18 мм, системой охлаждения с 3D-кольцом для лучшей циркуляции воздуха, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно, тройной тыльной камерой Lecia с модулями на 50 Мп (сенсор Light Hunter 950), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъективом с плавающей линзой), селфи-камерой на 50 Мп, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, стереодинамиками.