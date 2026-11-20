Глобальная версия Xiaomi 18 Pro появилась в продаже

Компания Xiaomi объявила о старте глобальных продаж флагманских смартфонов Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max. Отметим, что в России новинки доступны для предзаказа до 26 ноября по цене от 130 и от 150 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что Xiaomi 18 Pro имеет в своем оснащении кремний-углеродную батарею ёмкостью 6000 мАч, 2-нанометровый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 с максимальной частотой 5 ГГц и графикой Adreno 850, 6,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2436:1120 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, новой светоизлучающей системой M11, полноцветной RGB-пиксельной структурой и пиковой яркостью 4000 нит, тройную основную камеру Leica с модулями на 200 Мп (сенсор Light Hunter 960 оптического размера 1/1,28 дюйма), 200 Мп (75-мм перископический телеобъектив на сенсоре Samsung HP5 формата 1/1,56 дюйма) и 50 Мп (сверхширик), дополнительный экран на задней панели для динамических уведомлений, поддержку 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также защиту от пыли и воды по стандартам IP66, IP68 и IP69.