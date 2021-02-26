Глобальная версия Xiaomi Mi 11 подешевела на $50

Магазин Giztop снизил цену на глобальную версию смартфона Xiaomi Mi 11 на 50 долларов, хотя новинка стала доступна для международной продажи совсем недавно. Теперь вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти можно купить за 750 долларов. Отметим, что Giztop доставляет свои товары во многие страны мира, но России в их число не входит.

Напомним, что дебютировавший в конце прошлого года Xiaomi Mi 11 получил топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888 и 6,81-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+ и MEMC, пиковой яркостью 1771 кд/кв.м, стеклом Gorilla Glass Victus и подэкранным дактилоскопом, который может измерять пульс.