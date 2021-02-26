Глобальная версия Xiaomi Mi 11 подешевела на $50

Напомним, что дебютировавший в конце прошлого года Xiaomi Mi 11 получил топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888 и 6,81-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+ и MEMC, пиковой яркостью 1771 кд/кв.м, стеклом Gorilla Glass Victus и подэкранным дактилоскопом, который может измерять пульс.
Магазин Giztop снизил цену на глобальную версию смартфона Xiaomi Mi 11 на 50 долларов, хотя новинка стала доступна для международной продажи совсем недавно. Теперь вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти можно купить за 750 долларов. Отметим, что Giztop доставляет свои товары во многие страны мира, но России в их число не входит.