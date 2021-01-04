Глобальная версия Xiaomi Mi 11 уже на подходе

Компания Xiaomi опубликовала рекламный тизер, который анонсирует скорый релиз глобальной версии новенького флагмана Mi 11. В Китае смартфон вышел 1 января и за пять минут с начала продаж разошелся тиражом в 350 тысяч экземпляров.

Напомним, что главной особенностью флагмана стала топовая платформа Qualcomm Snapdragon 888 и 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+ и MEMC, пиковой яркостью 1771 кд/кв.м, стеклом Gorilla Glass Victus и подэкранным дактилоскопом, который может измерять пульс.