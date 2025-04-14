Глобальные Xiaomi 15 и 14T Pro получили бету Android 16

Компания Xiaomi запустила бета-тестирование операционной системы Android 16 для глобальных версий смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 14T Pro. Пользователи могут скачать Android 16 Beta 2 с официального сайта. Ранее производитель выпустил бета-версию Android 16 для китайских версий Xiaomi 15 и Redmi K70 Ultra.

Напомним, что флагман Xiaomi 15 вышел в России чуть больше месяца назад. Смартфон оснащается 6,36-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления от 1 до 120 Гц, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, аккумулятором ёмкостью 5240 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, тройной тыльной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (Light Hunter 900 и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив), фронтальной камерой на 32 Мп, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.