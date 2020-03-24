Глобальные продажи Oppo SmartWatch начнутся в конце 2020 года

В начале этого месяца компания Oppo представила свои часы работающие на фирменной ОС, с сенсором ЭКГ и привлекательным ценником. И вот теперь новинка поступила на полки китайских магазинов с ценой в $ 215 за 41-миллиметровую версию и $ 290 за 46-миллиметровый вариант. На международный рынок Oppo SmartWatch попадут лишь к концу года.

Часы получили инновационный гибкий гиперболоидный 3D-дисплей, который используется во флагманских смартфонах бренда. Благодаря конструкции «ultra-frameless» каждый миллиметр пространства часов эффективно используется. Аксессуар работает на базе Qualcomm Snapdragon Wear 2500 в сочетании с сопроцессором Apollo 3. В качестве ОС используется ColorOS Watch на базе Android. Новинкаа получила поддержку eSIM, водонепроницаемый корпус, датчик ЧСС, 8 ГБ встроенной памяти, GPS, NFC и Bluetooth 4.2.

Запатентованная система выносливости Dual-Chip и технология зарядки VOOC Flash Charging может полностью зарядить часы всего за 75 минут, а 15-минутный заряд дает до 46% аккумулятора, которого хватит на 18 часов.