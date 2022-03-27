Глобальный OnePlus 10 Pro окажется недешёвым

Сетевые источники раздобыли информацию о ценах на международную версию флагманского смартфона OnePlus 10 Pro, официальный релиз которой состоится 31 марта. Утверждается, что как минимум на индийском рынке версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 880 долларов, а с 8/256 ГБ – 945 долларов. Для сравнения, в Китае за смартфон просят 740 и 785 долларов соответственно.

Напомним, что OnePlus 10 Pro характеризуется топовой восьмиядерной платформой Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовым экраном LTPO 2.0 AMOLED с разрешением 3216:1440 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой Hasselblad второго поколения с модулями разрешением 48 Мп (датчик Sony IMX789), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150 градусов) и 8 Мп (3,3-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), предустановленной ColorOS 12.1 на базе Android 12, батареей ёмкостью 5000 мАч, а также поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.