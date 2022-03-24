Глобальный OnePlus 10 Pro представят через неделю

Компания OnePlus объявила, что глобальный релиз смартфона OnePlus 10 Pro состоится уже 31 марта. Ранее флагман был доступен для покупки только на китайском рынке. В сети уже появились фотографии коробки для глобального OnePlus 10 Pro. Судя по их размеру, в комплект поставки войдет адаптер питания.

Напомним, что OnePlus 10 Pro оснащается однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовым дисплеем LTPO 2.0 AMOLED с разрешением 3216:1440 точек и частотой обновления до 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 48 Мп (датчик Sony IMX789), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150 градусов) и 8 Мп (3,3-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), предустановленной ColorOS 12.1 на базе Android 12, аккумулятором на 5000 мАч, а также поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт.

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