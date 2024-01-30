Глобальный Vivo X100 Pro оценили в 1200 евро

Компания Vivo объявила европейскую цену на флагманский смартфон Vivo X100 Pro, который уже продается не только в Китае, но и в Индии. В Старом Свете за новинку попросят впечатляющие 1200 евро за версию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Заметим, что в Китае Vivo X100 Pro стоит от 685 долларов. Впрочем, европейские пользователи получат трехлетнюю гарантию и три номерных обновления ОС Android.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800:1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 3000 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц, 4-нанометровой флагманской платформой MediaTek Dimensity 9300, ОЗУ стандарта LPDDR5T, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (1-дюймовый сенсор IMX989 VCS Bionic), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископный модуль с 4-кратным оптическим зуммо), селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5400 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, подэкранным дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 7 и защитой от воды и пыли согласно степени IP68.
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