Глобальный Xiaomi 15 Ultra показали на рендерах

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре опубликовал качественные изображения флагманских смартфонов Xiaomi 15 и 15 Ultra, которые будут представлены 2 марта. Отметим двухцветную заднюю панель одной из версий Xiaomi 15 Ultra и специальное издание Photography Kit Legend Edition с чехлом для фотосъемки.

По предварительным данным, смартфон оснастят флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, 6,73-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 3200:1440 точек, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и защитным стеклом Shield Glass 2.0, АКБ ёмкостью 5410 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 80 Вт соответственно, тыльной камерой с модулями 50 Мп (1-дюймовый датчик Sony LYT-900), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (3-кратный оптический зум) и 200 Мп (перископ с 4,3-кратное оптическое приближение), селфи-камерой разрешением 32 Мп и защитой от воды и пыли (IP68).

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