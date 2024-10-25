Глобальный релиз Oppo Find X8 состоится уже скоро

Компания Oppo объявила, что представленные вчера флагманские смартфоны Find X8 и X8 Pro выйдут за пределы китайского рынка уже в следующем месяце. Международный дебют состоится в Индонезии. Вероятно, в ноябре же новинки выйдут и в других странах.

Напомним, что оцененный от 745 долларов Oppo Find X8 Pro получил 6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K, кадровой частотой LTPO 120 Гц, яркостью до 4500 нит и частотой ШИМ-регулирования яркости 2160 Гц, флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9400, камеру Hasselblad с модулями на 50 Мп (Sony LYT808), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (перископический объектив с 6-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (телеобъектив), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, АКБ ёмкостью 5910 мАч, а также поддержку 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.