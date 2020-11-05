Глобальный запуск Honor 10X Lite состоится 10 ноября

Honor смартфон 10X Lite вышел официально в Саудовской Аравии, а теперь компания объявила, что смартфон будет анонсирован во всем мире 10 ноября.

Honor 10X Lite оснащен 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением экрана 1080 х 2400 пикселей. Отверстие расположенное в центре верхней части дисплея, является домом для 8-мегапиксельной селфи-камеры.

За производительность Honor 10X Lite отвечает процессор Kirin 710 в паре 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Питается новика от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, которая поддерживает технологию быстрой зарядки SuperCharge мощностью 22,5 Вт. На задней панели телефона расположен корпус камеры прямоугольной формы. В ней установлена основная камера на 48 Мп, 8 Мп сверхширокоугольный объектив, 2 Мп макро-камера с фокусным расстоянием 4 см и 2 Мп линза глубины. Сканер отпечатков пальцев расположился на бокой части корпуса.

В Honor 10X Lite нет поддержки приложений и сервисов Google, в ней предустановлена ​​ОС Android 10 с поддержкой Magic UI 3.1 и Huawei Mobile Services (HMS). Телефон доступен в трех цветах: Midnight Black, Emerald Green и Icelandic Frost.
Комментарии и отзывы Honor 10X Lite
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