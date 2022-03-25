Глобальный запуск OnePlus 10 Pro запланирован на 31 марта

OnePlus наконец-то представит свой флагман OnePlus 10 Pro по всему миру, мероприятие назначено на 31 марта. Основной доклад начнется в 14:00 по Гринвичу/19:30 по восточному времени и будет транслироваться в прямом эфире на основных платформах, включая YouTube и Twitter, также можно увидеть трансляцию и на домашней странице компании.

OnePlus 10 Pro первоначально был запущен в Китае еще в январе и не торопился выйти на мировые рынки. OnePlus 10 нигде не упоминается в новых тизерах для глобального запуска, поэтому придется немного подождать, пока появится эта модель.