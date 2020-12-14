Глобальный запуск Realme X7 Pro состоится 17 декабря

Компания Realme анонсировала смартфоны Realme X7 и Realme X7 Pro в Китае ещё осенью. Теперь эти телефоны еще не вышли за пределы домашнего рынка и компания объявила, что смартфон Realme X7 появиться в продаже 17 декабря в Тайланде.

Realme X7 Pro имеет 6,55-дюймовый AMOLED-экран, который поддерживает разрешение Full HD + и частоту обновления 120 Гц. Для селфи у него 32-мегапиксельная фронтальная камера, а основная камера состоит из 64-мегапиксельного модуля, 8-мегапиксельного сверхширокого объектива с 119-градусным полем обзора, 2-мегапиксельной макросъемки и 2-мегапиксельной линзы для увеличения глубины резкости.

Смартфон работает под управлением ОС Android 10 на базе Realme UI. Питается от набора микросхем Dimensity 1000+ и батареи емкостью 4500 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 65 Вт. В телефоне также есть сканер отпечатков пальцев на экране. В Китае телефон поставляется с 6/8 ГБ оперативной памяти LPPDR4x и 128 ГБ памяти UFS 2.1.

Realme X7 имеет меньший 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей, питается от чипсета Dimensity 800U и батареи емкостью 4300 мАч. В остальном его характеристики идентичны модели Pro.
Комментарии и отзывы Realme X7
Обзоры:
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Новости:
OPPO может анонсировать Reno 5 10 декабря

Серия смартфонов Reno 5 может выйти 10 декабря. Также предполагается, что линейка включает три устройства...
Samsung представила эксклюзивный Galaxy Z Flip 5G

Когда-то очень давно было время, когда вы могли легко изменить цвет и дизайн задней панели телефона, не м...
Samsung Galaxy M12 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy M12, котор...
Обзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр с aptXОбзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр с aptX
Обзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонкаОбзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонка
Обзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПКОбзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПК
Лучшие точилки для ножей. Xiaomi Huohou HU0045Лучшие точилки для ножей. Xiaomi Huohou HU0045
Обзор SVEN RX-G750. Игровая компьютерная мышка с подсветкойОбзор SVEN RX-G750. Игровая компьютерная мышка с подсветкой
Выбираем чехол для Samsung Galaxy Tab S7...
Выбираем чехол для Samsung Galaxy Tab S7Довольно часто пользователи задают вопрос о том, стоит ли покупать ...
ARCTIC анонсировала систему жидкостного ...
ARCTIC анонсировала систему жидкостного ARCTIC анонсировала систему жидкостного охлаждения Liquid Freezer II 420. Liquid Freezer II 420 представл...
Новый патч для Marvel Avengers исправляе...
Новый патч для Marvel Avengers исправляеMarvel Avengers вышла пару недель назад, и хоть пользователи остались довольны игрой, ошибки продолжали с...
Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 Pl...
Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 PlВ последнее время планшеты компании Lenovo стали пользоваться невообразимой популярностью, так как пользо...
Intel потеряет 5% выручки...
Intel потеряет 5% выручкиБуквально три дня назад компания Apple Официально представила свои новые ноутбуки на процессорах ARM, кот...
Alivecor подает иск против Apple...
Alivecor подает иск против AppleКомпания Alivecor, специализирующаяся на медицинских устройствах и искусственном интеллекте, подала в суд...
Vivo V20 Pro 5G обновили до Android 11...
Vivo V20 Pro 5G обновили до Android 11Компания Vivo выпустила оболочку Funtouch OS 11 на базе операционной системы Android 11 для смартфона Viv...
Ноутбук Eluktronics Mech-15 G3 QHD получ...
Ноутбук Eluktronics Mech-15 G3 QHD получАмериканская компания Eluktronics представила первые в мире ноутбуки, оснащенные IPS-дисплеями с разрешен...
Xiaomi представила Mi Smart Dashcam 2 St...
Xiaomi представила Mi Smart Dashcam 2 StВ последнее время многие пользователи стали пользоваться видеорегистраторами, так как это позволяет не пе...
Bykski представила водоблоки для видеока...
Bykski представила водоблоки для видеокаBykski представила водоблоки для новых видеокарт AMD Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800. Водоблоки продаю...
Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очис...
Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очисЗа последнее время заметно возрос интерес к поддержанию чистоты воздуха. Касается это не только пыли, но ...
Intel H3C XG310 графическая карта для се...
Intel H3C XG310 графическая карта для сеIntel представила графическую карту H3C XG310 предназначенную для серверных решений. ...
Обзор ADATA HD680 1TB (AHD680-1TU31-CBL). Внешний диск для хранения фото и документовОбзор ADATA HD680 1TB (AHD680-1TU31-CBL). Внешний диск для хранения фото и документов
Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1
Обзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветкиОбзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветки
Обзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшетОбзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшет
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor