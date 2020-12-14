Глобальный запуск Realme X7 Pro состоится 17 декабря

Компания Realme анонсировала смартфоны Realme X7 и Realme X7 Pro в Китае ещё осенью. Теперь эти телефоны еще не вышли за пределы домашнего рынка и компания объявила, что смартфон Realme X7 появиться в продаже 17 декабря в Тайланде.

Realme X7 Pro имеет 6,55-дюймовый AMOLED-экран, который поддерживает разрешение Full HD + и частоту обновления 120 Гц. Для селфи у него 32-мегапиксельная фронтальная камера, а основная камера состоит из 64-мегапиксельного модуля, 8-мегапиксельного сверхширокого объектива с 119-градусным полем обзора, 2-мегапиксельной макросъемки и 2-мегапиксельной линзы для увеличения глубины резкости.

Смартфон работает под управлением ОС Android 10 на базе Realme UI. Питается от набора микросхем Dimensity 1000+ и батареи емкостью 4500 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 65 Вт. В телефоне также есть сканер отпечатков пальцев на экране. В Китае телефон поставляется с 6/8 ГБ оперативной памяти LPPDR4x и 128 ГБ памяти UFS 2.1.

Realme X7 имеет меньший 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей, питается от чипсета Dimensity 800U и батареи емкостью 4300 мАч. В остальном его характеристики идентичны модели Pro.