Глобальный запуск Xiaomi Mi 11 и MIUI 12.5

Следующая неделя с 8 февраля по 14 февраля будет захватывающей для многих, особенно для поклонников Xiaomi. Китайский производитель сделал большое объявление о первом рабочем дне недели, которого очень ждали фанаты.

8 февраля компания Xiaomi представит последний флагман Mi 11. Ранее флагман был представлен в Китае, теперь настал день его глобального дебюта. Компания Xiaomi также может анонсировать два других телефона, судя по посту в твитере, где показаны три телефона. Ожидается, что одним из них станет Mi 11 Lite.

Мероприятие Xiaomi 8 февраля будет довольно длинным, поскольку производитель также анонсирует новую версию своего пользовательского интерфейса на базе Android - MIUI.

MIUI 12.5 принесет несколько новых функций и оптимизаций на соответствующие устройства.