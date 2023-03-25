Глобальную версию Huawei P60 представят в мае

Компания Huawei объявила, что глобальные версии флагманских смартфонов серии P60 и складной модели Mate X3 представят 9 мая. Презентация состоится в Мюнхене. Напомним, что представленный пару дней назад Huawei Mate X3 оценен в Китае в 2000 долларов, Huawei P60 – 660 долларов, Huawei P60 Pro – 1025 долларов США, а P60 Art – 1315 долларов. Разумеется, европейские версии окажутся намного дороже.

Напомним, что Huawei P60 Pro характеризуется изогнутым 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2700:1200 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц, защитой от воды и пыли (IP68), тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп (сенсор с раскладкой пикселей RYYB, объективом с диафрагмой F/1,4-4,0 и системой оптической стабилизации), 13 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив с диафрагмой F/2,1), аккумулятором ёмкостью 4815 мАч, поддержкой 88-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также поддержкой двусторонней спутниковой связи.