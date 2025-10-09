Глобальную версию OnePlus 15 выпустят в ноябре

Профильное издание 91mobiles сообщает, что глобальная презентация флагманского смартфона OnePlus 15 состоится 13 ноября в Индии. Что касается китайского релиза новинки, то она официально назначена на конец октября. То есть, пользователям вне Китае не придется ждать два месяца, как в случае с предыдущим поколением.

По предварительным данным, OnePlus 15 получит батарею ёмкостью 7300 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 120 Вт и 50 Вт, корпус толщиной 8,1 мм и массой от 211 до 215 граммов в зависимости от исполнения задней панели, 6,78-дюймовый экран BOE AMOLED X3 с разрешением 1,5К, кадровой частотой 165 Гц и яркостью до 1800 кд/кв.м, флагманский 3-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, ОС Android 16 «из коробки», а также тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYT-700, 24-мм объектив с диафрагмой F/1,8 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик на сенсоре Samsung ISOCELL JN5) и 50 Мп (телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом и датчиком ISOCELL JN5).
