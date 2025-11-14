Huawei Mate 80 получит 20 ГБ ОЗУ

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии Huawei Mate 80, которые еще не были представлен официально. Во-первых, новинки получат название Mate 80, Mate 80 Pro и Mate 80 Pro Max. Во-вторых, смартфоны оснастят версиями на 12, 16 и 20 ГБ оперативной памяти.

Уже другие источники приписывают базовой модели наличие однокристальной системы Kirin 9030, плоского 6,8-дюймового дисплея, 50-Мп основной камеры с переменной диафрагмой, аккумулятора ёмкостью 5600 мАч, поддержки проводной и беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 50 Вт соответственно. Старшие модели отличаются 6,95-дюймового двухслойного OLED-экрана, 50-Мп тыльной камерой на базе 1-дюймового датчика с 10-уровневой переменной диафрагмой, аккумуляторами на 6000 мАч, а также 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядками.