Huawei Mate 80 получит 20 ГБ ОЗУ

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии Huawei Mate 80, которые еще не были представлен официально. Во-первых, новинки получат название Mate 80, Mate 80 Pro и Mate 80 Pro Max. Во-вторых, смартфоны оснастят версиями на 12, 16 и 20 ГБ оперативной памяти.

Уже другие источники приписывают базовой модели наличие однокристальной системы Kirin 9030, плоского 6,8-дюймового дисплея, 50-Мп основной камеры с переменной диафрагмой, аккумулятора ёмкостью 5600 мАч, поддержки проводной и беспроводной зарядок мощностью 66 Вт и 50 Вт соответственно. Старшие модели отличаются 6,95-дюймового двухслойного OLED-экрана, 50-Мп тыльной камерой на базе 1-дюймового датчика с 10-уровневой переменной диафрагмой, аккумуляторами на 6000 мАч, а также 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядками.
Samsung Galaxy F07 оценен в 85 долларов …
Компания Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy F07, который основан на 6-нанометровом процессоре …
Будущие iPhone получат технологию Tandem OLED…
Технология Tandem OLED впервые появилась у Apple в планшетах iPad Pro на базе чипа M4 и сразу принесла ма…
Redmi K90 Pro Max получит ёмкий аккумулятор…
Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне Redmi K90 Pro Max, который будет представлен уже 2…
Смартфон HONOR GT 2 получит огромную батарею …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии HONOR GT 2, котор…
Складной смартфон HONOR Magic V Flip2 оценен в 765 долларов…
Компания HONOR объявила о выпуске компактного складного смартфона Magic V Flip2, который основан на произ…
В iOS 26.4 появится ИИ-версия Siri и не только…
Ранее появилась интересная информация о том, что с выходом операционной системы iOS 26.4, который заплани…
Смартфон HONOR Magic8 показали на фото …
Компания HONOR объявила, что официальная презентация флагманских смартфонов серии HONOR Magic8 и планшета…
Часы Apple Watch Series 11 оценили в 400 долларов …
Компания Apple представила умные часы Apple Watch Series 11, которые доступны в корпусах диаметром 42 мм …
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor