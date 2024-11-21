Глобальную версию Oppo Find X8 оценили в 880 долларов

Компания Oppo представила в Индонезии глобальные версии флагманских смартфонов Oppo Find X8 и Find X8 Pro, которые обойдутся в 880 и 1250 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ соответственно.

Напомним, что Oppo Find X8 оснащается 6,59-дюймовым плоским AMOLED-экраном от Tianma с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит, частотой ШИМ-регулировки яркости 2160 Гц и защитным стеклом Crystal Shield, топовым 3-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9400, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYT-700 оптического формата 1/1,56 дюйма и OIS), 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик), АКБ ёмкостью 5630 мАч, а также поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 80 Вт, 50 Вт и 10 Вт соответственно.
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