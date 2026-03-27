Xiaomi 18 Ultra получит камеру с непрерывным оптическим зумом

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 18 Ultra, который будет представлен во второй половине этого года. Утверждается, что сейчас производитель тестирует перископический модуль с 200-Мп датчиком оптического формата 1/1,28 дюйма. Предыдущее поколение в лице Xiaomi 17 Ultra имеет перископическим телеобъективом с сенсором оптического формата 1/1,4 дюйма. Сообщается, что Xiaomi 18 Ultra также получит новую технологию LOFIC и поддержку непрерывного оптического приближения. Напомним, что в основной камере Xiaomi 17 Ultra также используется главный модуль разрешением 50 Мп (дюймовый датчик Light Hunter 1050L с оптикой Leica Summilux, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом QPD) и сверхширик на 50 Мп.