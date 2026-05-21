Samsung сильно упростит складной Galaxy Z Fold 8

Компания Samsung готовит ряд упрощений для своих складных смартфонов на фоне кризиса на рынке DRAM-памяти. Из-за этого будущий Galaxy Z Fold 8 может получить слегка устаревшие характеристики. Например, если верить инсайдерам, Samsung пойдёт сразу на три компромисса. Во-первых, складной флагман не получит Privacy Display — одну из главных новых функций Galaxy S26 Ultra. Судя по обзорам, эта технология заметно превосходит обычные защитные privacy-плёнки от сторонних производителей и предлагает широкие программные настройки приватности. Предполагается, что Samsung отказалась от Privacy Display в Galaxy Z Fold 8 из-за технических сложностей и высокой стоимости интеграции технологии в гибкий экран. Кроме того, Galaxy Z Fold 8 якобы лишится поддержки S Pen.

По словам инсайдера, стилус попросту не будет работать со смартфоном, поскольку устройство может остаться без дигитайзера. Третьим спорным моментом станет складка на дисплее. Существенных улучшений в этой области не ожидается, так как Samsung, вероятно, снова использует шарнир от Galaxy Z Fold 7. На фоне слухов о том, что Apple собирается применять жидкометаллический шарнир в iPhone Fold для практически полного устранения складки, решение Samsung выглядит довольно странно. Подобная экономия наверняка вызовет волну критики, особенно учитывая, что Galaxy Z Fold 8 останется одним из самых дорогих смартфонов Samsung в 2026 году. Но компания просто вынуждена идти на эти шаги из-за цен на память.
