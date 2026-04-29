Представлен смартфон Moto G87 c 200-Мп камерой

Компания Motorola объявила о выпуске смартфона Moto G87, который базируется на восьмиядерной платформе MediaTek Dimensity 6400 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2. Новинка также получила 6,78-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 1.5K, частотой обновления изображения 120 Гц, пиковой яркостью 5000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, до 12 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ встроенной памяти, сдвоенной тыльной камеру с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, прочность по стандарту MIL-STD 810H, дактилоскопический сенсор, стереодинамики, АКБ ёмкостью 5200 мАч, поддержку 30-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленную операционную систему Android 16, а также расцветки Pantone Blue Atoll и Pantone Overture. Цена базовой версии составляет 400 евро.