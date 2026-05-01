Motorola Signature Brilliant Collection оценили в 1200 фунтов

Компания Motorola объявила о выходе новой версии своего премиального смартфона Signature — Brilliant Collection. Новинка отличается расцветкой Pantone Violet Indigo, тыльной панелью с шелковой текстурой и двадцатью кристаллами от Swarovski. Выход смартфона приурочен к грядущему Чемпионату мира по футболу FIFA 2026. Цена этого издания составляет 1200 фунтов стерлингов.

Сам смартфон имеет в своем оснащении 3-нанометровый субфлагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 165 Гц, пиковой яркостью 6200 нит и поддержкой фирменного стилуса Pen Ultra, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (Sony LYT-828 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим зумом и OIS), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, алюминиевый корпус толщиной 6,99 мм и массой 186 граммов, защиту от воды и пыли по стандартам IP68/IP69, прочность по стандарту MIL-STD-810H, АКБ ёмкостью 5200 мАч, а также поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт.