Глобальную версию Red Magic 12 Pro+ оценили в 900 евро

Компания Red Magic объявила о выходе международной версии смартфона Red Magic 12 Pro+, который ранее был представлен в Китае. Аппарат не только лишился приставки «+», но и получил менее быструю проводную зарядку – 80 Вт вместо 120 Вт. Новинку оценили в 900, 1000 и 1200 евро за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ памяти соответственно.

Red Magic 12 Pro также оснащается топовой 2-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 с тактовой частотой до 5 ГГц и графическим адаптером Adreno 850, 6,85-дюймовым OLED-экраном от BOE с разрешением 1,5K, кадровой частотой 185 Гц, подэкранной 16-Мп фронтальной камерой девятого поколения и чипом G1 для оптимизации изображения, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением по 50 Мп, батареей ёмкостью 8400 мАч, поддержкой 50-Вт беспроводной зарядки, системой охлаждения Wind Chaser 5.0 с вентилятором со скоростью вращения 25 500 об/мин, системой жидкостного охлаждения RGB Pulsed с радиатором и двухконтурной конструкцией каналов циркуляции жидкости, а также защитой от воды в соответствии со степенью IPX8.
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