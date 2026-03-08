Samsung Galaxy M17e 5G готов к выходу

Компания Samsung объявила, что уже скоро в Индии будет представлен смартфон Galaxy M17e 5G. Характеристики устройства не раскрываются, но на тизере можно заметить сдвоенную основную камеру, а также зеленую и фиолетовую расцветки корпуса.

Напомним, что осенью прошлого года был выпущен смартфон Galaxy M17 5G с 5-нанометровым процессором Exynos 1330, 6,7-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением 1080:2340 точек, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 1100 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной быстрой зарядки, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54.
