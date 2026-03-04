Xiaomi 17 Ultra оценили в 125 тысяч рублей

В официальной российской продаже появился флагманский камерофон Xiaomi 17 Ultra, рекомендованная цена которого составляет 125 и 135 тысяч рублей за конфигурации с 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно. При покупке до 31 марта пользователи получат в подарок комплект Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro.

Напомним, что Xiaomi 15 Ultra оснащается 3-нанометровым топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4,6 ГГц и графикой Adreno 840, 6,9-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2608:1200 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, яркостью от 1 до 3500 нит, оперативной памятью LPDDR5X, встроенной памятью UFS 4.1, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (дюймовый сенсор Light Hunter 1050L с объективом Leica Summilux, OIS и фазовым автофокусом QPD), 200 Мп (телеобъектив Leica с 3,2–4,3 оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камера разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 6800 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт, поддержкой спутниковой связи, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, а также подэкранным 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев.
