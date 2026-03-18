OnePlus 15T получил дату выхода

Компания OnePlus объявила, что компактный флагман OnePlus 15T будет представлен 24 марта в Китае. Производитель уже подтвердил наличие корпуса массой 194 грамма, 6,3-дюймового OLED-дисплея с ультратонкими рамками, кадровой частотой 165 Гц и разрешением 1,5K, аккумулятора ёмкостью 7500 мАч, флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, оперативной памяти LPDDR5X, встроенной памяти UFS 4.1, поддержки 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, 3D-ультразвукового сканера отпечатков пальцев, тыльной камеры с 50-Мп перископическим модулем LUMO с 3,5-кратным оптическим зумом, а также белой, зеленой и коричневой расцветок корпуса.