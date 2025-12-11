Глобальную версию Redmi Note 15 Pro+ 5G оценили в $550

Компания Xiaomi выпустила в Европе смартфоны Note 15 5G, Note 15 Pro 5G и Note 15 Pro+ 5G. Первым рынком продаж стала Польша, где новинки оценены в эквивалент 330, 470 и 550 долларов соответственно. Новинки оснастили AMOLED-экранами с кадровой частотой 120 Гц и разрешением Full HD+, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP65 или IP68, процессорами Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, MediaTek Dimensity 7400 Ultra и Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, аккумуляторами ёмкостью 5520 мАч, 6580 мАч и 6500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью до 100 Вт, а также основными камерами с главным модулем разрешением 108 Мп у базовой модели и 200 Мп у старших.

