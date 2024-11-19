Глобальную версию Vivo X200 Pro оценили в 1050 долларов

Компания Vivo представила в Малайзии международные версии смартфонов Vivo X200 и X200 Pro, которые оценены в 805 и 1050 долларов за версию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Напомним, что старшая модель получила тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYT-818 оптического формата 1/1,28 дюйма и объектив с диафрагмой F/1,57), 200 Мп ( ISOCELL HP9 с эквивалентным фокусным расстоянием 85 мм) и 50 Мп (сверхширик), 32-Мп селфи-камеру с автофокусировкой, 6,78-дюймовый изогнутый дисплей OLED с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержку проводной и беспроводной 90 Вт и 30 Вт, защиту от пыли и воды (IP68/IP69) и стереодинамики.

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