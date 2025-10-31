Глобальную версию Vivo X300 оценили в 1050 евро

Компания Vivo выпустила в европейскую продажу флагманский смартфон Vivo X300, который уже продается в Китае. Новинка оценена в 1050 евро за конфигурацию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что базовая модель имеет в своем оснащении 3-нанометровую платформу MediaTek Dimensity 9500, нейронный чип обработки изображений Blue Crystal V3+, 6,31-дюймовый LTPO OLED-дисплей BOE Q10+ с разрешением 2640:1216 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, тройную основную камеру Zeiss с модулями на 200 Мп, 50 Мп сверхширик и 50 Мп (перископический модуль с 3-кратным оптическим зум), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 5360 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 40 Вт соответственно, корпус толщиной 7,95 мм из алюминиевого сплава и стекла, ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69.