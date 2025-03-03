Глобальную версию Xiaomi 15 Ultra оценили в 1500 евро

Компания Xiaomi представила глобальную версию флагманского камерофона Xiaomi 15 Ultra, который несколько дней назад дебютировал в Китае. Международная версия получила два отличия – аккумулятор ёмкостью 5400 мАч вместо 6000 мАч и отсутствие поддержки спутниковой связи. Остальные параметры остались без изменений. Цена конфигурации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти составила 1500 евро. Комплект для фотосъемки Photography Kit Legend Edition обойдется в 200 евро.

Смартфон оснащается 6,73-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 3200:1440 пикселей, частотой обновления 1-120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ стандарта LPDDR5X, встроенной памятью UFS 4.0, основной камерой с модулями на 50 Мп (дюймовый датчик Sony LYT-900), 50 Мп (телевик с 3-кратным оптическим зумом), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп(перископ с 4,3-кратным приближением), фронтальной камерой на 32 Мп, поддержкой 90-Вт .проводной, 80-Вт беспроводной и 18-Вт обратной беспроводной зарядок.
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