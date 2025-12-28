POCO M8 5G полностью рассекречен

Известный информатор Судханшу Амбхоре поделился рендерами и подробностями о смартфоне POCO M8 5G, который скоро будет представлен в Индии. Итак, устройство оснастят двухцветной тыльной панелью, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 c максимальной частотой 2,4 ГГц и графикой Adreno 710, 6,77-дюймовым изогнутым дисплеем AMOLED с разрешением 2392:1080 точек и частотой обновления изображения 120 Гц, фронтальной камерой на 20 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (поддержка OIS) и 2 Мп (сенсор глубины сцены), аккумулятором ёмкостью 5520 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, корпусом толщиной 8,4 мм и массой 190 граммов, защитой от пыли и воды согласно степени IP68, оптическим сканером отпечатков пальцев и слотом для карт памяти microSD.