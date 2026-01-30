Представлен смартфон Realme 16 5G с АКБ на 7000 мАч

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 16 5G, которая оценена на дебютном вьетнамском рынке в эквивалент 445 долларов за базовую версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Новинку также оснастили 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2372:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4200 нит, 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 6400 Turbo с тактовой частотой до 2,5 ГГц, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, системой охлаждения с испарительной камерой на 6050 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (жатчик Sony IMX852) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 50 Мп, корпусом толщиной 8,10 мм и массой 183 грамма, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 60-Вт проводной и обратной проводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со стандартами IP66, IP68, IP69 и IP69K.
