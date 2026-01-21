Официально: iQOO Z11 Turbo готов к выходу

Компания iQOO объявила, что уже «скоро» в Индии будет представлен смартфон iQOO 15R. Характеристики устройства не раскрываются, но на тизере можно разглядеть сдвоенную основную камеру в форме скругленного квадрата и клетчатый узор тыльной панели.

Предполагается, что перед нами переименованная новинка iQOO Z11 Turbo, которая оснащается 3-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 6,59-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2750:1260 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с), до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 200 Мп и 8 Мп (сверхширик), АКБ ёмкостью 7600 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, задней панелью из стекла и стекловолокна в зависимости от версии, рамкой из алюминиевого сплава, а также защитой от воды и пыли по стандартам IP68/IP69.