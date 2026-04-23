Глобальную версию наушников OPPO Enco Air5 Pro оценили в 90 евро

Компания OPPO выпустила на европейский рынок беспроводные наушники Enco Air5 Pro, которые ранее уже были представлены в Китае. Если на китайском рынке наушники оценены в эквивалент 45 долларов, то в Старом Свете за новинку просят уже 90 евро.

Напомним, что Enco Air5 Pro имеют в своем оснащении активную систему шумоподавления до 55 дБ с диапазоном подавляемых частот до 5000 Гц, 12-мм динамический драйвер с диапазоном частот от 20 Гц до 40 кГц, поддержку Bluetooth 6.0, поддержку кодеков AAC, SBC и LHDC 5.0, сертификациею Hi-Res Audio, игровой режим задержкой до 47 мс, три микрофона с шумоподавлением на базе ИИ, функцию перевода на базе искусственного интеллекта, аккумулятор ёмкостью 62 мАч для наушника и 530 мАч для зарядного кейса, до 13 часов или до 54 часов автономной работы с учетом зарядного футляра, защиту от брызг и пыли по стандарту IP55 и массу наушника 4,4 грамма.
