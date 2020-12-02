Голосовой помощник Samsung стал умнее

Не так давно произошел небольшой взрыв на рынке помощников с голосовым управлением и искусственным интеллектом, каждый из которых пытается стать убийцей Alexa или Siri. Некоторые аналитики данного рынка уверенно говорят, что в конечном итоге все решает рынок, и рынок в значительной степени отдаёт предпочтение Amazon Alexa, Apple Siri и Google Assistant в качестве оставшихся претендентов. Другие, такие как Microsoft Cortana, постепенно уходят на второй план, но Samsung отказывается бросать борьбу на данном рынке. Корейский производитель планирует в ближайшем будущем заметно обновить свой голосовой помощник на основе комментариев пользователей, чтобы он вновь пользовался спросом. Правда, на русском языке там все еще большие проблемы.

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