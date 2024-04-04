Google Circle to Search теперь поддерживает мгновенный перевод

На прошлой неделе компания Google официально запустила функцию Circle to Search для смартфонов Pixel 6 и Pixel 7a, что очень понравилось владельцам данных смартфонов, так как технология действительно очень полезная и удобная. Кроме того, компания тогда официально заявила, что в будущем Circle to Search получит функцию мгновенного перевода — сегодня нововведение было официально представлено и теперь им тоже можно пользоваться. Правда, стоит сразу отметить, что апдейт распространяют постепенно и, возможно, нужно будет какое-то время подождать, прежде чем функция появится и у вас. Перевод текста посредством этой функции происходит мгновенно и нативно — система сама определяет текст, язык надписей, а затем переводит на тот язык, который вы выбрали для себя.

Это действительно очень просто — достаточно просто вызвать функцию Circle to Search и нажать на иконку перевода — дальше нейросети с алгоритмами самостоятельно выполнят поставленные задачи и переведут любые надписи на экране. И если вы захотите использовать эту технологию прямо сейчас, нужно будет скачать последнюю бета-версию приложения Google для Android, и, конечно, необходимо иметь один из нескольких смартфонов, которые поддерживают функцию Circle to Search. Это смартфоны компании Google, начиная с модели Pixel 6, а также смартфоны Samsung Galaxy S24, S23, Z Flip5 или Z Fold5. На всех остальных смартфонах, к сожалению, данная функция не работает от слова совсем — и непонятно когда она заработает.