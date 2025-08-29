Google Pixel 10 Pro XL проиграл iPhone 16 Pro Max

Ютубер Dave2D провёл серию сравнительных тестов между новым Google Pixel 10 Pro XL и iPhone 16 Pro Max. В условиях съёмки при слабом освещении преимущество оказалось на стороне iPhone — смартфон Apple показал более детализированное видео даже после захода солнца. Хотя режим Night Sight у Google давно считается эталонным для фото, в видеосъёмке он вновь разочаровал — ночные ролики получились значительно хуже. По словам блогера, в ряде сцен результат iPhone выглядел намного лучше, а Pixel 10 Pro XL в некоторых моментах даже уступал своему предшественнику. Ключевая проблема прошлых поколений Pixel никуда не исчезла — это передача движения. При резких поворотах камеры заметен сильный смазанный эффект, чего не наблюдается на iPhone.

В сравнении с Pixel 9 ситуация слегка улучшилась, но проблема остаётся, несмотря на использование нового чипа Tensor G5, произведённого по 3-нм техпроцессу TSMC. Тем не менее, в одном тесте Pixel смог обойти конкурента — речь о макровидео. Смартфон Google показал насыщенные кадры с красивым эффектом малой глубины резкости и выразительным фокусом на объекте. Google также добавила в Pixel 10 Pro множество программных функций для камеры. Например, Camera Coach анализирует кадр и подсказывает пользователю, как улучшить снимок. Однако Dave2D назвал эту функцию излишней, отметив, что людям, серьёзно увлечённым фотографией, такие подсказки вряд ли нужны. А тем, кто фотографирует какие-то базовые вещи эта функция просто не нужна.