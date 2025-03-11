Google Pixel 10 показали на первых рендерах

Авторитетный информатор OnLeaks и профильное издание AndroidHeadlines поделились первыми изображениями и подробностями о флагманском смартфоне Google Pixel 10, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,3-дюймовым экраном, как у предшественника, тройной тыльной камерой, корпусом с габаритами 152,8:72:8,6 мм, выступающим на 3,4 мм блоком основной камеры и плоской боковой рамкой. Презентация смартфонов линейки Google Pixel 10 ожидается в августе этого года.

Ну а в ближайшее время состоится релиз среднебюджетного Google Pixel 9a с 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, однокристальной системой Tensor G4, 8 ГБ оперативной памяти, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп (OIS) и 13 Мп (сверхширик), а также батареей ёмкостью 5100 мАч.