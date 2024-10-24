Google Pixel 10 получит Tensor G5 с необычной графикой

Вероятно, пользователи, которые изучают вопрос современных технологий, знают, что процессоры Google Tensor довольно длительное время основывались на базе чипов Exynos и производились на фабриках Samsung, так что во многом они на самом деле были очень схожи. Однако ожидается, что с выходом Tensor G5 компания Google перейдёт на техпроцесс TSMC и откажется от услуг южнокорейского гиганта. А сегодня появилась достаточно детальная информация о процессорах Tensor G5 и G6, которые должны появиться в ближайшем будущем и предоставить массу интересных нововведений. Начать стоит с того, что процессор Tensor G5 с кодовым именем laguna будет установлен в будущую серию смартфонов Pixel 10 и он будет произведён по 3-нм техпроцессу N3E TSMC.

Этот же процесс используется в чипе Apple A18 Pro, который находится в iPhone 16 Pro, и считается одним из самых продвинутых на данный момент. Также Tensor G5 будет оснащён обновлённым кластером ядер центрального процессора, состоящим из одного ядра Cortex-X4, пяти производительных ядер Cortex-A725 и двух энергоэффективных Cortex-A520. Графический процессор также получит обновление — это будет двухъядерный чип от компании Imagination Technologies под названием DXT-48-1536, работающий на частоте 1,1 ГГц. Новый графический ускоритель в Tensor G5 будет поддерживать трассировку лучей — впервые для чипов Tensor. При этом можно ожидать более мощный нейропроцессор в составе системы на кристалле, что, конечно, в духе текущих трендов.