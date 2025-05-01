Google Pixel 10 получит высокую частоту ШИМ

Китайские производители смартфонов в последнее время всё больше заботятся о зрении своих пользователей — активно используют сторонние сертификаты пониженного уровня синего света и экраны с высокой частотой ШИМ. А вот Google до сих пор этим почти не интересовалась, что немного странно, ведь компания является одним из крупнейших производителей смартфонов на планете. Однако, похоже, ситуация может измениться уже в этом году. Согласно свежему отчёту от весьма надёжного инсайдера, компания наконец-то планирует заняться проблемой низкой частоты ШИМ в этом году. Это, скорее всего, означает, что серия Pixel 10 станет первой в истории Google с высоким уровнем ШИМ-диммирования, хотя на самом деле для крупных производителей это давно не новость.

Стоит напомнить, что большинство OLED-экранов снижают яркость не напрямую, а за счёт мерцания — технологии под названием ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Чем ниже частота, тем больше вероятность, что у некоторых пользователей будут болеть глаза или голова при использовании смартфона на низкой яркости экрана. Поэтому чем выше ШИМ — тем лучше для пользователя, и есть надежда, что Google увеличит этот показатель, чтобы смартфонами могли комфортно пользоваться даже чувствительные к мерцанию люди. Это хорошая новость для тех, кто хочет пользоваться исключительно смартфонами компании Google, но при этом не желает напрягать глаза из-за низкой частоты ШИМ. Вопрос только в том, почему это не реализовали раньше.
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